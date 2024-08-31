Benzin ve motorinde tabela değişti! İşte 31 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 31 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Benzin fiyatlarında geçen hafta 1 lira 46 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorine de ertesi gün 79 kuruş indirim gelmişti.
31 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin fiyatı: 43.24 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
- LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin fiyatı: 43.13 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
- LPG litre fiyatı: 23.19 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
- Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
- LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.09 TL
- LPG litre fiyatı: 23.49 TL
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 24 lira, motorine ise yaklaşık 25 lira zam geldi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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