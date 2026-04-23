Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası indirim beklentisini gündeme getirmişti. Peki, Motorine indirim mi geldi? 23 Nisan 2026 Benzin ve motorin ne kadar oldu?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim geldi.

BENZİNE YADA LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL