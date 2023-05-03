Motorine indirim yolda... Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Mayıs 2023)
Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.
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