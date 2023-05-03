Motorine indirim yolda... Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Mayıs 2023)

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 08:36
Motorine indirim yolda... Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları (3 Mayıs 2023)
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.


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