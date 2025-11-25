Motorine ne kadar indirim geldi? Benzine indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki, Motorine ne kadar indirim geldi? Benzine indirim var mı?

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

20 Kasım'da 1,78 liralık zammın ardından 60 liraya ulaşan motorin fiyatına indirim geldi. Litre fiyatı ortalama 2 TL 40 kuruş düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 55 lira, motorin litresi 57,07 TL ve LPG litre fiyatı: 27,71 TL olurken, Ankara'da; benzin 55,87 TL, motorin 58,10 TL ve LPG de 27,60 TL'den satılmaya başladı. İzmir'de ise benzinin pompa fiyatı 56,20 TL, motorinin litre fiyatı da 58,43 TL'den satılıyor.