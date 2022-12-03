Motorine önce dev zam sonra indirim!
Motorine bu gece 1 lira 16 kuruş zam geldi. Litresi 24 liraya çıkan motorine çarşamba günü ise 69 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.
1 LİRA 16 KURUŞ ZAMA 69 KURUŞ İNDİRİM
NTV'nin aktardığına göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.
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