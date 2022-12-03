Motorine önce dev zam sonra indirim!

Motorine bu gece 1 lira 16 kuruş zam geldi. Litresi 24 liraya çıkan motorine çarşamba günü ise 69 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:40
Motorine önce dev zam sonra indirim!
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

1 LİRA 16 KURUŞ ZAMA 69 KURUŞ İNDİRİM

NTV'nin aktardığına göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.


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