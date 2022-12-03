Motorine önce dev zam sonra indirim!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:40

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla 1 lira 16 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.

1 LİRA 16 KURUŞ ZAMA 69 KURUŞ İNDİRİM

NTV'nin aktardığına göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.