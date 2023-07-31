Motorine yeni zam bekleniyor! 31 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 1 Ağustos itibarıyla da akaryakıta yeni zam geliyor. İşte 31 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar ne? Benzine gelen art arda zamların ardından dün de motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor. Böylelikle motorinin fiyatı 37 TL’ye dayanacak.
Seçimlerden bu yana akaryakıta yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL, motorin fiyatları ise 18.59 TL seviyesindeydi.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 84,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,41 dolardan alıcı buldu.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 35.4
Benzinin litresi 36.09
Ankara
Motorin litresi 35.88
Benzinin litresi 36.57
İzmir
Motorin litresi 36.06
Benzinin litresi 36.68
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında yeni gelişme
- Sicilleri kabarık ama hepsi silahlı