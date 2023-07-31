Motorine yeni zam bekleniyor! 31 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:30

Güncelleme: 31.07.2023 - 09:58

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar ne? Benzine gelen art arda zamların ardından dün de motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor. Böylelikle motorinin fiyatı 37 TL’ye dayanacak.

Seçimlerden bu yana akaryakıta yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL, motorin fiyatları ise 18.59 TL seviyesindeydi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 84,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,41 dolardan alıcı buldu.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 35.4

Benzinin litresi 36.09

Ankara

Motorin litresi 35.88

Benzinin litresi 36.57

İzmir

Motorin litresi 36.06

Benzinin litresi 36.68

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.