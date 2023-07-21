Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı!

İzmir'de maden işçilerini taşıyan servisle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu servis minibüsünde bulunan 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:23
Maden işçilerini taşıyan servis akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı!
Abone Ol google-news

Akhisar-Bergama Yolu, Kınık Cumalı mevkiinde dün 14.45 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Soma istikametine seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki 35 S 50124 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 10 D 3670 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada minibüs içerisinde bulunan M.Y. (29), H.A. (23), B.M. (46), E.A. (35), C.Ç. (23), Ö. A.B. (44), Y.U. (34), F.Ç. (41), A.K. (43), İ.K. (49), H.M. (32), O.Y. (54), E.G. (43), R.K. (51), İ.K. (37) ve H.T. (52) adlı 16 yaralı işçiye müdahale etti.

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


akaryakıt Akhisar çarptı İşçi kaza maden Minibüs Soma Tanker yaralı yakıt

İlgili Haberler

Muş'ta trafik kazası: 1’i bebek 8 kişi yaralandı

Muş'ta trafik kazası: 1’i bebek 8 kişi yaralandı
Feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı!

Feci kaza... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı!
Kocaeli'nde zincirleme kaza: Servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı!

Kocaeli'nde zincirleme kaza: Servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler