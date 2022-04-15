Motorine zam bekleniyor
Akaryakıtta bir fiyat artışı daha gündemde. Motorine 1,70 TL zam bekleniyor.
Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Son bir yılda akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmedi.
Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansımaya devam ediyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 liradan satılıyor.
Sektör kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 1,70 TL zam bekleniyor.
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