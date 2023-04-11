Motorine zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (11 Nisan 2023)
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zam, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.
NTV'nin haberine göre, yeni hafta itibarıyla motorin grubuna zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 67 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,05-21,10 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,41-22,46 liradan satılıyor.
5 Nisan'da benzine 1 lira 12 kuruşluk zam yapılmıştı.
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