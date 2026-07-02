Temmuz ayının ilk gününün gelmesiyle birlikte Türkiye'deki tüm binek otomobil, motosiklet, arazi taşıtı, kamyon ve otobüs sahiplerinin yasal sorumluluğu olan 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme süreci Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemleri üzerinden aktif hale getirildi. Peki, Motorlu Taşılar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi ne zaman? MTV 2. taksit ödemesi ne kadar?

2026 TEMMUZ MTV 2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Mevzuat uyarınca her yıl sabit olan ve değişmeyen vergi takvimine göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlamış durumdadır. Araç sahiplerinin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması ve gecikme faizi ödememesi için belirlenen yasal son ödeme tarihi 31 Temmuz 2026 Cuma günüdür.

2026 YILI MTV 2. TAKSİT NE KADAR VE KAÇ TL OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, araçların binek otomobil, motosiklet veya ticari araç olmasına, motor silindir hacmine (cc), aracın ilk tescil tarihine (2018 öncesi ve sonrası) ve matrah değerine göre büyük değişiklik göstermektedir. 2026 yılı için uygulanan güncel tarifeler doğrultusunda, ocak ayında ödenen ilk taksit tutarının aynısı temmuz ayında da ikinci taksit olarak tahsil edilmektedir.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları ile banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor