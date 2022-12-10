Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde zam yolda

10 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 öncesin zamlar şekillenmeye başladı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı’nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde fiyatlar rekor seviyede zamlanacak.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

* 2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 lira. Yeni yıl itibariyle 122.93 oranında zam gelirse MTV 2 bin 927 lira olacak.

* 1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 5 bin 612 lirya yükselecek.

* 1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiln vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 9 bin 912 liraya yükselebilecek.

* 1801 – 2000 motor sildindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 lira iken yeni yılda bu fiyat 15 bin 616 olabilir.

CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİSİ BULUNUYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı yüzde 50 oranında düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 27 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV’de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu oranda yüzde 11.20 oranında indirim yapılmış ve MTV yeniden değerleme oranı yüzde 36,20’den yüzde 25’e indirilmişti.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.