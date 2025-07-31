Gelir İdresi Başkanlığı (GİB), anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve PTT şubelerinden tahsil edilebilen MTV taksitleri Ocak ve Temmuz döneminde yatırılıyor. Peki, MTV gecikme faizi ne kadar? MTV 2. taksit ödenmezse ne olur?

MTV 2. TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit için son ödeme 31 Temmuz olarak açıklandı. Ancak bu tarihe kadar vergisini ödemeyenler aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile karşılabilir. Gecikme faizli borç ödenmediği durumda ise e-haciz gündeme gelir.

MTV NASIL ÖDENİR?

MTV taksitleri: