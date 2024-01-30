MTV ilk taksit ne kadar? 2024 MTV ödeme tarihleri ne zaman? MTV borcu nasıl ödenir? MTV gecikme zammı ne zaman?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:52

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemelerinde son gün yaklaştı. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemesi 1 Ocak'ta başlamıştı.

MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak’ta bitecek. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak. 2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

2024 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek. Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

MTV NEDİR?

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 1 inci maddesi gereğince; Trafik şubesine tescil edilmiş olan her türlü motorlu taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, Liman veya belediye siciline tescil edilmiş olan ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu deniz taşıtları motorlu taşıtlar vergisine tabidir.