MTV Ocak ve temmuz dönemlerinde iki taksit halinde tahsil edilir. Taksit tutarı ise araç tipi, aracın yaşı, motor hacmi ve araç tescil yılına göre değişiklik gösteriyor. Peki, MTV taksit ödeme nasıl yapılır? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) temmuz taksitlerinin son ödeme günü 31 Temmuz olarak duyuruldu.

MTV TAKSİT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV taksit ödemeleri plaka bilgisi ile beraber anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığından yapılabilir.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinden, GİB mobil uygulamasından da ödeme yapılabilir.

E-devlet 'https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' aracılığı ile de MTV taksit ödemesi gerçekleştirilir.