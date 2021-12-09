MTV’de yeniden değerleme oranları belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirime gidildi. Buna göre yüzde 36,2 olan değerleme oranı yüzde 25'e düştü.
Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2022 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak yeniden belirlendi
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2022'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak yeniden belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.
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