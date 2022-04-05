Mücevher ihracatı 2021’de yüzde 79,5 arttı

05 Nisan 2022 Salı, 10:00

Mücevher İhracatçıları Birliği, geçen sene yüzde 79,5 artışla 6,781 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek 2021’in en fazla ihracat artışına imza atan birliği seçildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleştirilen törende birlik adına ödülü birliğin yönetim kurulu başkanı Mustafa Kamar aldı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, yaptığı değerlendirmede; “Hep söylediğimiz gibi, mücevher sektörü, stratejik bir sektör. Pandemi koşullarına rağmen üyelerimizle birlikte 2021 yılında büyük bir başarıya imza attık. Günün şartları çerçevesinde dijital buluşmalara imkan oluşturarak üyelerimiz için ihracatta yeni yollar açtık. Bu yolda hükümetimizin tüm kademeleriyle eş güdüm içinde çalışarak mücevher ihracatını arttırabilmek için çözümler ürettik ve uygulamaya alınmasını sağladık. İnanıyoruz ki bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek Türk mücevher sektörünü, küresel arenada hak ettiği konuma ulaştıracağız”

Türkiye mücevher sektörü, 2022 yılında 1 Ocak’tan ödülün alındığı 4 Nisan tarihine kadar geçen sürede 1 milyon 340 bin 581 dolar mücevher ihracatına imza attı.