Mücevher ithalatına 'ek yükümlülük' getirildi
Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında "ek mali yükümlülük" getirildi. Yükümlülük, AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalatta geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında "ek mali yükümlülük" getirildi.
Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak "ek mali yükümlülük" kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
"AB ve serbest ticaret antlaşması imzalanmayan ülkelerden yapılacak ithalata yüzde 20’lik ek mali yükümlülük getirildi. Ek yükümlülük gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer ek mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek."
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