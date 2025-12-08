Muhalefet tarafından iktidara yakın yayınlar yapmakla eleştirilen kurumda istihdam giderlerinin 10.7 milyar liraya çıkması dikkat çekti: TRT kârına kâr kattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Prof. Ahmet Albayrak, genel müdürlüğünü Prof. Mehmet Zahid Sobacı’nın yaptığı TRT’de yönetim kurulu üyeleri de şu isimlerden oluşuyor: Hilal Kaplan, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.

KULLANICI SAYISI 9.3 MİLYON

Rapora göre, TRT, Türkiye ve dünyadaki takipçilerine 17 televizyon kanalı ve 17 radyo kanalı başta olmak üzere basılı yayınlar, dijital platform ve dijital uygulamalar üzerinden yayıncılık faaliyetleri ile ulaşıyor. Uluslararası dijital platform “Tabii” 2023’te kullanıcılara sunuldu. Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dillerinde de dublaj ve altyazı seçeneği sunan platformda, 2024 sonu itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısı 9.3 milyonu aştı.

Kamusal katkı gelirlerinin yanında ilan ve reklam gelirleri, haber ve program satış gelirleri ile marka ve lisans ürün gelirleri TRT’nin gelirlerini oluşturuyor. 2024’te toplam ticari gelirleri reklam gelirleri de dahil olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 82 oranında arttı. Kuruluşun toplam brüt satışı 30.9 milyar TL, satışlarının maliyeti yaklaşık 14 milyar TL, faaliyet giderleri ise 13.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

K ÂR 2022’YE GÖRE ARTTI

Kuruluşun dönem kârı ise son yıllarda arttı. 2022’de 2.4 milyar lira olan dönem kârı, 2023’te 7.6 milyar liraya çıktı. TRT geçen yıl da 7.1 milyar lira dönem kârı elde etti.

İSTİHDAM GİDERİ 10.7 MİLYAR!

Diğer yandan kurumun istihdam giderlerindeki artış da dikkat çekti. TRT’nin toplam personel sayısı 2022 yılında 8 bin 287’ydi. 2023’te 8 bin 659’a çıktı. Geçen yıl 8 bin 891’e yükseldi. Kurumun toplam istihdam giderleri 2022’de 2.5 milyar liraydı. 2023’te 5.2 milyar liraya, 2024’te de 10.7 milyar TL’ye çıktı.