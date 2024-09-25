Muhtarlara icra tebligatı yağıyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Adana’nın Güzelyalı Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret eden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ziyaretinde çok sayıda borç tebligatıyla karşılaştı. Yurttaşların borç yükü altında ezildiğini belirten Şevkin, gelir düzeyi yüksek olan semtte bile tebligat yoğunluğuna dikkat çekerek “Mahallelerdeki yoğun tebligatlar, vergi borcu altında ezilen vatandaşın durumunun en önemli göstergelerinden biri” dedi. Muhtar Gökalp Güngör ise “Bu tebligatların birçoğu vergi, trafik cezası, icra. Maalesef geçen yıla oranla çok fazla tebligat geliyor vatandaşlarımıza” dedi.

Bu durum ülkedeki birçok muhtarlıkta yaşanıyor. İstanbul Şişli’deki İzzetpaşa Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaygusuz da tebligatlarda artış olduğunu söyledi. Kaygusuz, “En çok icra dosyaları artıyor. Mesela kiralardan dolayı sıkıntı oluyor mahkemelik olup geliyorlar. Geçim sıkıntısından dolayı aile mahkemelerinde de çok yoğunluk oluyor. Trafik cezaları da keza çok zaten. Ancak tabii icra dosyaları çok fazla, banka alacakları çok fazla” dedi.