‘Müjde’ diye açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için ‘fiyasko’ yorumu

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İktidarın “devrim niteliğinde çalışma” olarak sunduğu 3600 ek gösterge düzenlemesi kamu çalışanlarınca tepkiyle karşılandı. Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) yaptığı araştırmaya göre, ek göstergesi 600 puan artırılacak olan kamu personelinin emekli maaşlarında sadece 117.54 liralık artış olacak. Bu kişilerin emekli ikramiyelerindeki artış da 4 bin 238 lira ile sınırlı kalacak.

ARTIŞ NE KADAR?

Buna karşın ek göstergesi 3600’e çıkarılacak olan dört meslek grubunun (polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli maaşında bin 234 lira, ikramiyelerinde de yaklaşık 44 bin 500 liralık artış olacak. Ek göstergeleri 5800’den 6400 çıkacak olanların emekli maaşlarında 676 lira, emekli ikramiyelerinde de 24 bin 369 liralık artış olacak.

"ETKİSİ OLMAYACAK"

BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, düzenlemenin hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Tüm memurlara 600 ek gösterge puanı verildiğine işaret eden Berdicioğlu, “Buna göre 1. derecenin 4. kademesinde bulunan, 30 yıllık memuriyeti olan bir kamu çalışanının verilen 600 ek gösterge puanı ile emekli maaşındaki artış 117.54 lira olacak. Emekli ikramiyesi ise 4 bin 238 lira artacak” dedi. Berdicioğlu, düzenlemenin 1 Ekim 2008’den sonra göreve başlayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na tabi memurların emekli aylıklarına etkisi olmayacağını belirtip “Kamuda 14 yıldır çalışan memurları etkilemeyecek” dedi.

Kamuda 280 bin genel idari hizmetler sınıfında çalışan memur olduğunu belirten Berdicioğlu, “Ek gösterge müjdesi kamu emekçileri tarafından fiyaskoyla karşılandı. Talebimiz ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması. Biz bunu istiyoruz” diye konuştu. Berdicioğlu, yardımcı hizmetlerdeki personele ek gösterge düzenlemesi yapılabilmesi için de 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

"HİYERARŞİYİ BOZDU"

Şube Müdürleri Derneği de yaptığı açıklamada, şube müdürlerinin yine “amiri durumunda bulunduğu kamu görevlilerinin” gerisinde bir ek göstergeye mahkûm edildiğini bildirdi. “Dağ fare doğurdu” denilen açıklamada, şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi 3600’e yükseltilmesi gerekirken daha düşük tutulduğu belirtilip “Bu da şube müdürlerinin ek gösterge aylıklarının yalnızca 155 TL arttığı anlamına gelmektedir” denildi. Düzenlemenin kamu çalışanları hiyerarşisini ekonomik açıdan bozan bir değişiklik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, teklifinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.