'3600 ek gösterge' kararının ardından, emekli olmak isteyenlere uyarı: '15 Ocak'ı bekleyin'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 08:32

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ek göstergeye ilgili kanun teklifinin gelecek günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.

Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK TARİH

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak’tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıklamıştı. Buna göre, tüm memurların ek göstergelerinde '600 puan' artış olacak.

Erdoğan, ''Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2200'den 3000'e çıkacak'' demişti. Erdoğan, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığının bin 234 ile bin 391 lira arasında, emekli ikramiyesinin ise 44 bin 500 ile 50 bin 150 lira arasında artacağını açıklamıştı.