'Mülkiyetlere el konulacak' iddiası... Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:24

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:24

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanundaki 'rezerv yapı alanı' tanımında değişikliğe gidildi.

REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLEBİLECEK

Şu an yürürlükte bulunan yasaya göre, rezerv yapı alanı, "Bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen bakanlıkça belirlenen alanlar" şeklinde tanımlanıyor.

Ancak Meclis’e sunulan teklif ile 'yeni yerleşim alanı olarak' ifadesi maddeden çıkarılırken mevcut yerleşim alanları da 'rezerv yapı alanı' ilan edilerek kamulaştırılabilecek.

Şehirlerdeki rantı yüksek alanların 'rezerv yapı alanı' denilerek kamulaştırılabileceğine işaret eden yasa kamuoyunun tepkisine yol açtı.

"MİLLETİN EVLERİNE BAKANLIK EL KOYUP NE YAPACAK?"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk’te katıldığı yayında kentsel dönüşüm yasasına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bakan Özhaseki, tartışma yaratan ve mülksüzleştirme projesi olarak eleştirilen yasaya ilişkin "Kimsenin mülkiyet hakkına zarar gelmez" şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletin evlerine bakanlık el koyup ne yapacak? Türkiye'de bir cenah olayı ideolojik çerçevesinden bakıp, ısrarla muhalefet olsun diye birşeyi yalan yanlış söylemeye devam ediyor. Kimsenin malında gözümüz yok. Mevcut kullandığımız alanlar içinde varsa rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz. Rezerv alan olarak ilan ettiğimiz yerler boş ve kamu arazileri. Kamu alanı varsa, burayı biz rezerv alan ilan edelim istiyoruz. Herhangi bir yerde karot örneği alıp depreme dayanıksız olduğunu kesinleştirmişseniz, burayı yönetelim diyorsa, vatandaş da yüzde 50'den fazlası istiyorsa işe başlıyorsunuz. Yüzde 50+1 şartı getirildi. Yarıdan bir fazlası konutları değiştirin diyorsa, onun kendine has prosedürü var, o işlem devam edecek."

İMAMOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterek şunları söyledi:

"İmamoğlu işine baksın, kentsel dönüşümü nasıl yürüteceğimi onlara mı soracağım. Kentsel Dönüşüm Yasası iki ana hatta var. Belediyeler yasası var değişiklik olmadı. Kolaylaştırıcı maddeler var, başlasınlar bir an önce. Bir nokta kadar dahi engelleyici yasa gelmedi. Tüm Türkiye için geçerli olan 50+1'le karar alabiliyorsunuz. Ruhsat aşamasında tamamının vekaleti isteniyordu, 50+1 ile veriliyor. Küçük payını Kenya'da oturan birine devrediyor. 0,5'lik mülkiyete tebligat yapılamadığı için inşaat olmuyordu. İBB bir tarafta kentsel dönüşüme başlamak istiyorsa, önlerinde engel varsa gelsinler yanlarında duracağım."