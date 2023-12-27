Murat Ülker'den Seçil Erzan tepkisi: 'Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi?'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:22

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:22

Futbol dünyasından ünlü isimlerin dolandırıldığı 'Seçil Erzan' soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın, ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

226 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Kasım 2023’te 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e erteledi.

"BÖYLE BİR PARA KAZANMAK MI VAR?"

Yıldız Holding'in sahibi Murat Ülker, Seçil Erzan vakasında para kaptıran futbolculara tepki gösterdi.

Ünlü iş insanı, yüksek getiri vaadiyle fona dahil olan insanlara, "Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi?" şeklinde tepki gösterdi.

Gazeteci Toygun Atilla'ya konuşan Murat Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadelerini kullandı.