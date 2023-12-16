İkinci Seçil Erzan vakası mı? 'Borsa' ayrıntısı şaşırttı, annesinin iddiaları dehşete düşürdü: 'Evimizi taradılar!'
Kamuoyunda 'ikinci Seçil Erzan vakası' olarak değerlendirilen ve dolandırıcı olduğu iddia edilen kişinin annesi konuştu. İstanbul'da bankacılık yapan bir kişinin Tunceli'deki 200'e yakın kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü. Yüksek kâr vaadiyle insanları kandırdığı öne sürülen kişinin annesi ise oğlu hakkında konuştu.
Türkiye, Seçil Erzan’ın başında olduğu fon vurgununu konuşmaya devam ederken; ‘ikinci vaka’ olarak değerlendirilen bir başka vurgun daha gündemde olmayı sürdürüyor.
Yüksek kar vaadiyle dolandırılan yüzlerce kişi isyan ederken iddiaların odağındaki kişinin annesi o iddialara cevap verdi. İstanbul'da bankacılık yapan bir kişinin Tunceli'deki 200'e yakın kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü.
ANNESİ İDDİALARI REDDETTİ
Show Haber'in aktardığına göre 100 milyon dolarlık vurgun iddiasında ortalık fena karıştı. Mağdurlar suçladı, annesi tüm iddiaları reddetti.
Arkadaşlarını akrabalarını dolandırdığı iddia edilen o kişinin annesi Gülizar Gönek, dolandırıcılık iddialarını sert bir şekilde yalanladı.
İddiaya göre yüksek kar vadeden adam bahsettiği özel sistemle vurgun yapmış sonra da sırra kadem basmıştı.
‘ONLAR ONU DOLANDIRDI’
Mağdurlardan kimi diyor ki ‘2 milyon verdim, kimi diyor ki 4 milyon verdim. Bu iddialar doğru mu?’ sorusuna Gülizar Gönek Show Haber muhabirine şu açıklamaları yaptı:
“Yalan, hep yalan hep yalan dolan! Kimseyi dolandırmadı, yok. Onlar onu dolandırdı. Benim içim sızlıyor benim tansiyonum çıkıyor. Bu kumar batırdı, nereden alsın sen biliyorsun borsa kumar! Oynuyor, batırıyor. İlk sefer evimizi bastılar, köyde evimizi taradılar. Buradan çocuğun evini taradı da günahımız ne?”
ŞOKE EDEN İDDİA: ‘BELKİ DE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER’
‘Oğlunuz birini dolandırdı mı?’ sorusuna da yanıt veren Gönek “Nerede dolandırdı bunları. Bu zorla silah mı bunlara dayandı” ifadelerini kullanırken; oğlunun nerede olduğu ile ilgili de yeni iddialar ortaya attı.
Anne Gönek açıklamasında “Çocuk meydanda yok. Belki çocuğu öldürmüşler. Ne bileyim ben! Ne haber aldım ne yüzünü gördüm bunların sayesinde” dedi.
MAĞDURLAR DA KONUŞTU
Mağdurlar da sessiz kalmadı. Ü.G. adlı kişinin kendilerini nasıl kandırdığını anlattı:
“Neler vaat etti, neler… Resmen dolandırdı bizi, çok perişan etti. Şu durumda kendimi çok yenik hissediyorum çok yenik. Hem elindeki gitti hem bir de bankaya borçlandım üstelik! Hatta sünnet olan burada bir tane misafirimiz vardı ona da hatta birkaç puan daha fazla vermiş.”
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