MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan 'işsizlik' açıklaması: İş beğenmiyorlar

10 Mayıs 2022 Salı, 13:05

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'deki işsizlik sorunuyla ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Bloomberg HT yayınına katılan Asmalı, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, fiyatlama yapma konusunda eskiye oranla daha rahat olduklarını ifade ederek "Doların 18,5 liraya kadar yükseldiği dönemde hiç fiyatlama yapamıyorduk. Şimdi dolar çok daha stabil. O nedenle fiyatlamayı da çok daha rahat yapıyoruz. Ama şimdi de fiyatlarda opsiyonlama 30-40 günlük sürelerden çok aşağı çekildi. Fiyatlarda geçerlilik süresi dediğimiz şey aşağılara çekildi. Şu anda maksimum 15 günlere çıkmış durumda. Hatta bir haftalık opsiyon tanınıyor" dedi.

"ÜCRET ARTIŞI ÇÖZÜM DEĞİL"

Asgari ücrete, enflasyonun üstünde bir zam yapıldığını dile getiren Asmalı, "fiyatlar arttıkça ücretleri yükseltmenin enflasyonu daha da yukarı çekeceğini dile getirerek, ücretlinin de mağdur edilmemesi gerektiğini, başka bir sosyal yol bulunması gerektiğini" savundu.

Asgari ücretin İstanbul ya da Ankara gibi büyük illerde cazip olmayabileceğini belirten Asmalı, "Ama Anadolu'da bu ücretle daha rahat yaşanabilir. Ama buradaki işler de tercih edilmiyor. İhracatın bu kadar geliştiği ortamda, işsizliğin bu kadar olmaması gerekiyor. İşsizliğin daha geri gelmesi gerektiğini düşünüyoruz" değrelendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE İŞ BEĞENMEME GİBİ BİR DURUM VAR"

Asmalı, Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu öne sürerek "Bizim üyelerimizden gelen duyumlarınız var. Çok eleman arayan ama bulamayan var. Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var. Emek yoğun işlerde çalışmak istenmiyor. İnsanlar ağır işlerde, emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor. Çalışsa da verimli olmuyor. Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor" ifadelerini kullandı