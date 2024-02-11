MÜSİAD'dan İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 11.02.2024 - 14:22

Güncelleme: 11.02.2024 - 14:22

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) şirketlerinin İsrail’le olan ticaretlerini protesto etmek için Genç MÜSİAD Kongresi’nin yapıldığı Şişli’deki bir otelin önünde basın açıklaması düzenlemek istedi.

Açıklama yapılmasına izin vermeyen polis gruba müdahale etti. Eylemciler sık sık “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” ve “Katil İsrail, işbirlikçi MÜSİAD” sloganları attı.

Filistin İçin Bin Genç Hareketi, polisin yapmalarına izin vermediği basın açıklamasını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Açıklamada “Soykırım başladığından beri Türkiye’de iktidar ve sermayedarlar İsrail’i kınıyor, Filistin için mitingler, yürüyüşler, yardım kampanyaları düzenliyorlar. Öte yandan İsrail ile tüm ticari ilişkileri sürdürmeye, soykırımı besleyerek servetlerine servet katmaya devam ediyorlar. İsrail’in elektriğinden betonuna, çeliğinden kablosuna, gıdasından kıyafetine her türlü malzeme Türkiye’deki şirketler tarafından sağlanıyor” denildi.

"İYİ TANIYORUZ"

İsrail’le ticari faaliyetler devam ederken yapılan dayanışma çağrılarının ikiyüzlülük olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“MÜSİAD üyesi çelik şirketi İÇDAŞ, İsrail’e çelik ihracatına hız kesmeden devam ediyor. Sadece 7 Ekim’den bu yana İÇDAŞ’ın Çanakkale’deki limanından 9 gemi Hayfa Limanı’na sevkiyat yaptı. MÜSİAD, TÜSİAD gibi topluluklar ve hükümetin kendisi de dahil tüm yerli işbirlikçiler, kendilerini Filistin dostu olarak göstermeye, ihanetlerini sahte dayanışma çağrılarıyla gizlemeye çalışıyorlar. Biz bu ikiyüzlülüğü çok iyi tanıyoruz. Soykırıma ortak oldukları müddetçe yakalarını bırakmayacağız. Yaşasın Filistin halkının onurlu direnişi.”

MÜİSAD'DAN AÇIKLAMA

MÜSİAD'tan yapılan yazılı açıklamada, bir süredir sosyal medya ve çeşitli kanallardan üyelerinin ve kurumun İsrail ile ticaret yaptığı yönündeki iddialar hatırlatıldı.

İsrail’in net bir biçimde kınadığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MÜSİAD olarak öncelikle siyonist İsrail’in, Filistin halkına karşı çocuk, kadın, yaşlı demeden gerçekleştirdiği insanlık dışı zulmü hiçbir şekilde kabul etmiyor, bir soykırım olarak niteliyor ve lanetliyoruz. MÜSİAD, milli ve manevi değerlere sahip 14 bine yakın üyesi, 60 bine yakın şirketiyle ve sahip olduğu 34 yıllık birikimiyle gösterdiği duruş neticesinde ülkemizde ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmuş önemli bir kuruluştur. Bu söz sahipliği ve etki alanının genişliği, iyi niyetli olmayan bazı çevreleri rahatsız etmiş ve Derneğimizin itibarına zarar verme noktasına taşınmıştır. Toplumsal algıyı yönlendirme gayretiyle ortaya atılan iddia ve hezeyanlarla kamuoyunu meşgul etmektedirler. MÜSİAD olarak bu türlü mesnetsiz iddialarla uzun zamandan beri mücadele etmekteyiz.

Son günlerde de 'birkaç üyemizin İsrail ile gerçekleştirdiği iddia edilen ticari faaliyetleri' gerekçe gösterilerek, kurumumuz ve tüm üyelerimiz töhmet altında bırakılmaktadır. Bu sebeple, kurumumuzu ve tüm üyelerimizi zan altında bırakan iddiaları tüzüğümüz doğrultusunda, titizlikle inceliyor ve kurum içi süreçlerimizi işletiyoruz. Süreçler tamamlandığında kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

"TİCARET YAPAN ÇEVRELERİ KINIYORUZ"

Açıklamada, Filistin topraklarının işgal edildiğine işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Unutulmamalıdır ki işgal edilmiş Filistin topraklarında ve İsrail zulmü altında 6 milyondan fazla Müslüman Filistinli yaşamaktadır ve bağımsızlıklarını elde edene kadar da zorunlu olarak ticaretlerini İsrail üzerinden sürdürmektedir. Bu çerçevede bizler de MÜSİAD camiası olarak, ahlaklı ticareti kendisine şiar edinmiş üyelerimizin ortak değerler doğrultusunda ticari faaliyetlerini sürdürdüklerine olan inancımız tamdır. Bir kez daha duruşumuzu net olarak ifade ediyor, siyonist İsrail yönetimi, sempatizanları, destekçileri ve yandaşlarıyla ticaret yapan çevreleri kınıyoruz. MÜSİAD değerlerine sahip çıkan hiçbir kardeşimizin, Filistin’e bu zulüm reva görülürken Siyonistlerin ateşine yakıt taşıyabileceğine inanmıyoruz."

"İFTİRA NİTELİĞİNDEKİ KARALAYICI HABERLER"

Tüm dünyadaki samimi ve iyi niyetli dostlarını Filistin davasını savunmaya teşvik ettikleri ve bu alanda göstermiş oldukları hassasiyeti önemsedikleri bildirilen açıklamada, Filistin davası için yapılan her iyi niyetli girişimin MÜSİAD için çok kıymetli olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kurumumuz ve üyelerimiz hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki karalayıcı haberlere itibar edilmemesini hassasiyetle rica ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, 'Bir ve Beraber' olma düsturuyla hareket ederek, ahlaklı ticaret vurgumuzu her alanda ortaya koymaya devam edeceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.