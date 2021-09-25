Mustafa Gültepe: Firmaların ayakta kalması için kur 9 lira olmalı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kuru enflasyonun üzerinde olduğu sürece sektörün ayakta kalma şansının olduğuna işaret ederek “Kurların hipertansiyon gibi fırlamasını kimse istemez. Sonuçta vücudun kimyası bozuluyor. Dolar kurunun olması gereken nokta 9 lira. Bu seviye bir yerde ihracat ve üretimi daha da destekler. Yılbaşı geliyor. Rekabet etmem, çalışanlara yüzde 20-25 zam vermem için kur 9 TL olmalı. Kur 8.75’e inerse ayakta kalma şansım yok” dedi. Türkiye’nin artık rekabet edecek kur seviyesine gelmesi gerektiğini anlatan Gültepe, “Kur 8.85’e çıkıyor 8.30’a iniyor. Yabancı bizden daha fazla takip ediyor TL’yi. Bunu hesaplayarak alımları Türkiye’ye kaydırıyorlar. Dalga yüksek. Beyin kanaması olmadan aradaki dengenin sağlanması lazım” ifadesini kullandı.

Gültepe, hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle son 1 yılda sermayeye olan ihtiyaçlarının yüzde 40 arttığını, üretici fiyatlarının arttığını, ürün fiyatlarının da kademeli artacağını açıkladı.

Mustafa Paşahan (soldan), Mustafa Gültepe, Urfi Akbalık Malatya'da ki tekstil ve hazır giyim tesislerini gazetecilerle birlikte gezdi.

386 BİN YENİ İSTİHDAM

Son 10 yılda 15 milyar TL’lik teşvikli yatırımla 386 bin yeni istihdam yaratan hazır giyim endüstrisi, Anadolu’nun pek çok şehrini adeta birer üretim üssüne çevirmiş durumda. Hazır giyimciler kurdukları dev fabrikalarla Anadolu’yu üretim üssüne çevirdi. Küresel markalara üretim yaptıklarını anlatan İHKİB Başkanı Gültepe, Türkiye’yi moda endüstrisinde halen bulunduğu beşinci sıradan çıkarıp ilk üçe sokmayı hedeflediklerini söyledi.

Teşvikli yatırımların 6.8 milyar TL’lik bölümünün 5 ve 6’ncı bölgelere yapıldığını bildiren Gültepe, “Sektörün Anadolu’da en çok teşvikli yatırım yaptığı iller sıralamasında 1.6 milyar TL ile Batman ilk sırada yer alıyor. Batman’ı 934 milyon TL ile Malatya ve 823 milyon TL ile Diyarbakır izliyor” dedi. Son dönemde aldığı dev yatırımlarla adeta küresel markaların üretim üssüne dönüşen Malatya’da fabrikaları ziyaret eden Mustafa Gültepe, gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul’u moda merkezi Anadolu’yu üretim üssü yapmak için kolları sıvadıklarını aktardı.

Gültepe, “İhracatçı firmalarımız yüzde 85-90 kapasite ile çalışıyor. Kapasitemiz yılbaşına kadar dolu olduğu için bazı siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Avrupalı ve ABD’li markalar ihtiyaçlarını Çin ve Uzakdoğu yerine Türkiye’de karşılama eğilimindedir. İstanbul’daki her firmanın Anadolu’da ayağı olmalı. Bu yılın ilk 8 ayında 12 milyar 868 milyon TL ihracat yaptık. Gelecek dört ayda bir aksilik çıkmazsa ihracatta ilk kez 19 milyar doların üzerinde bir rakama imza atacağız” dedi.



