Mutfak tüpü fiyatlarına dev zam!
Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bir zam da mutfaklarda kullanılan tüpe de geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da netleşti.
ÖTV zammı sonrası akaryakıta da dev zam geldi. Art arda gelen zamlar sonrası bir zam da tüp fiyatlarına geldi.
Tele1'de yer alan habere göre, ÖTV zammı sonrasında Ankara’da, 12 kilogramlık tüpe 20-25 TL aralığında zam geldi, 580 TL’ye yükseldi.
2 kilogramlık tüp de 5-6 TL aralığında zamlandı. 135 TL’ye çıktı.
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