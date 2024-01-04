Araç sahipleri dikkat: ÖTV zammı sonrası akaryakıta indirim bekleniyor! 4 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:56

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:56

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 enflasyonunu açıklamasıyla birlikte akaryakıta uygulanacak ÖTV zammı belli oldu.

Akaryakıttan alınan ÖTV tutarı, TÜİK'in 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25,6 kadar arttırıldı.

Buna göre, 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılarak 9 lira 21 kuruş oldu.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı 3 Ocak itibariyle pompaya yansırken motorine de indirim haberi geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 36,77 TL

Motorin: 39.37 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,4 TL

Motorin fiyatı: 39,95 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,59 TL

Motorin fiyatı: 40,02 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 19.05 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.