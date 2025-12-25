Mutfak ürünleri pazarı yeniden şekillenirken gözler global pazarlarda: İlk durak Londra

Türkiye’de mutfak ürünleri pazarı, son yıllarda ekonomik dalgalanmalar, hanehalkı gelirindeki erime gibi sorunlardan doğrudan etkilenen alanlardan biri.

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri tüketiciyi, artan hammadde, enerji ve işçilik maliyetleri ise şirketleri zorluyor. Bu nedenle iç pazardaki daralmaya karşı birçok yerli marka ihracata ve özellikle Avrupa pazarına ve e-ticaret kanallarına yöneliyor.

Karaca sektörün en önemli markalarından biri. Yeniden şekillenen sektörde kendisine global bir marka olma ve ABD pazarında büyümeyi hedef aldı. Oscar törenlerinde tabak ve bardakları kullanılan Karaca, mağazalaşmanın ilk adımını da Londra’dan attı.

Westfield London ve Tottenham Hale Retail Park’ta mağaza açan Karaca, online satış için de bir mağaza açtı. Oxford Street’te Future Stores konseptiyle yaşama geçirilen pop-up mağazada markanın hedeflerini Karaca Global Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş anlattı.

“Karaca olarak büyük markaların yalnızca büyüyerek değil, cesurca liderlik ederek geliştiğine inanıyoruz. Vizyonumuz, sektörümüzde küresel ölçekte ilk üç marka arasında yer almak. Bu nedenle Birleşik Krallık yolculuğumuzda özel bir yere sahip. İngiltere’de TikTok üzerinden en çok satış yapan ev yaşam markası olduk. Kasım ayında 100 bin adet ürün satışla, 2 milyon pound ciroya ulaştık. Satışların yüzde 60’ı e-ticaretten geldi. Müşteri profili de zamanla çeşitlendi; başlangıçta ağırlıklı olan Türk tüketicilerin yerini bugün büyük ölçüde İngilizler ve farklı milletlerden müşteriler aldı.”