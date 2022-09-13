Naci Görür: Tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalı

13 Eylül 2022 Salı, 19:19

TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte de inşaat maliyetinin git gide artması konut ve barınma sorununu beraberinde getiriyor. Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ekonomik krizle AKP iktidarı yeni 'müjde'lere sarılmaya devam ediyor.

Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Başvuruların yarın başlayacağını ve 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan ''Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir" dedi.

Erdoğan ayrıca, "İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir" diye konuştu.

Bugün Erdoğan’ın açıklaması için hazırlanan programa göre 81 ilde 2023-2028 dönemini kapsayacak şekilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeyi seçim yatırımı olarak niteleyen muhalefete göreyse iktidarın ömrü projeyi tamamlamaya yetmeyecek.

NACİ GÖRÜR: BU PROJE KESİNLİKLE İSTANBUL’DA UYGULANMAMALI

Sosyal medyada projeye yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, Erdoğan'ın açıkladığı ve ve 'yüzyılın projesi’ olarak lanse edilen sosyal konut projesine dair kritik uyarılarda bulundu.

"Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalı" diyen Görür, 8 maddeyi sıralayarak projenin neden hayata geçirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Cumhur Başkanımız büyük bir konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 13, 2022

Görür'ün paylaşımları şu şekilde:

Cumhur Başkanımız büyük bir konut hamlesi başlatılacağını duyurdu. Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul’da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır.

Bu büyük projede şunlara özen gösterilmelidir:

1) Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı,

2) Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı,

3) Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli,

4) İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı,

5) İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve iğmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı,

6) Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır,

7) Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı,

8) Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır.