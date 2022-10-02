'Nakit on yıllardır ilk kez gerçek varlık haline geldi'

02 Ekim 2022 Pazar, 12:20

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını hiç olmadığı kadar yükseltmesiyle birlikte nakit on yıllardır ilk kez gerçek bir varlık haline geldi.

Üç aylık Hazine bonolarındaki oranlar, yüzde 3,3 ile 2008'den bu yana en yüksek oranlarda seyrederken, altı aylık bonolar yüzde 3,9 getiri sağlıyor. Merkez bankası, 21 Eylül'de art arda üçüncü 75 baz puanlık artışını gerçekleştirirken, gelecek artışlar için de tahminleri yükseltti.

Bloomberg Intelligence verilerine göre, ABD para piyasası fonlarında kabaca 4,6 trilyon dolar bulunuyor ve bu seviye 2020'deki rekor seviye olan 4,8 trilyon dolara oldukça yakın. Nakde geçiş, hisse senetleri gibi diğer varlıkların gölgede kalması pahasına gerçekleşiyor.

S&P 500, aşırı yüksek enflasyon ve FED'in onu boğmak için yürüttüğü agresif kampanya nedeniyle Ocak ayındaki zirveden yaklaşık yüzde 23 oranında düştü. Büyük artışlar, pandemi dönemi pazarlarını tanımlayan "dipten satın al" zihniyetini neredeyse tamamen söndürdü. Artışlar, spekülatif dürtüleri söndürüyor ve doların getirisini artırıyor. TIAA Bank'ın dünya piyasaları başkanı Chris Gaffney, "İnsanlar sadece nakit para kazanıyor" diyor. Alışılmadık pazar dinamikleri sürecek gibi görünüyor.

'FAİZ'İN YÜZDE 4,6'YA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR'

Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester Eylül ayında yaptığı açıklamada, "FED'in Eylül toplantısından elde edilen yeni tahminler, politika yapıcıların, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 4,4'e ulaşmasını, ardından 2023'te yüzde 4,6'ya yükselmesini beklediğini ve burada bir süre daha kalabileceklerini gösteriyor" dedi.

Richard Bernstein Advisors'ın baş yatırım görevlisi Dan Suzuki'ye göre yükselen oranlar, ticari bankalardaki çek ve tasarruf hesaplarının son yıllara göre daha fazla faiz getireceğine işaret ediyor. Ancak bu tür avantajlar, nakit benzeri ETF'lere kıyasla gecikmeli geliyor, çünkü bankalar yükselen faiz oranlarını geçmekte oldukça yavaş.

'NAKİT BENZERLERİNİN GETİRİLERİ NEGATİF'

Öte yandan, 12 aylık hazine bonolarının getirisi yaklaşık yüzde 4 olsa bile, bu, yılda yüzde 8'i aşan enflasyona ayak uydurmak için hâlâ yeterli değil. Yani reel olarak, nakit benzerlerinin getirileri hâlâ negatif. Ancak Suzuki'ye göre, risk yelpazesindeki varlıklar "her şeyi sat" modundayken bu olsa olsa bir ayrıntı olabilir.

Suzuki, Bernstein'ın Ağustos sonunda 7 milyar dolarlık varlığa sahip olan amiral gemisi fonunun neredeyse yüzde 20'sinin şu anda nakit ve nakit benzeri varlıklarda olduğunu söylüyor. Bu, şirket tarihindeki en yüksek noktadır; bir yıl öncesine kadar yüzde 5'ten daha düşük bir seviyedeydi. Enflasyon oranları azaldığında ve FED sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığında bu cazibe daha da güçlenecek.

Charles Schwab & Co.'nun sabit gelir baş stratejisti Kathy Jones, “Bir noktada, daha uzun vadeli getirileri sabitlemek için getiri eğrisinden çıkmanız gerekecek” diyor ve şöyle devam ediyor, "İnsanlar sonunda göç etmeye başlayacak. FED'in işinin bittiğine yeterince ikna olana kadar bunu yapacaklarını sanmıyorum..."