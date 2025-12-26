Nakliyat-İş'ten asgari ücret çıkışı: 2026 ücreti sefalet düzeyinde kaldı!

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, 2026 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Sendika, belirlenen ücretin hem oran hem de reel düzey açısından önceki yılların gerisinde kaldığını belirterek, asgari ücretin “sefalet ücreti” olduğunu savundu.

Açıklamada, asgari ücretin TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi. Önceki yıllarda asgari ücretin yılın ilerleyen aylarında bu sınırın altına düştüğü hatırlatılırken, 2026 yılında ücretin daha başlangıçta açlık sınırının gerisinde kaldığı ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA GERİLEDİ

Nakliyat-İş Sendikası, “asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, son iki yılda asgari ücret artışlarının resmi enflasyon oranlarının altında kaldığı, bu nedenle ücretin enflasyon karşısında gerilediği savunuldu.

Sendika, yalnızca resmi enflasyon oranları dikkate alınarak yapılan bir hesaplamada dahi asgari ücretin daha yüksek olması gerektiğini ifade etti. Belirlenen ücretin hem enflasyonun hem de ekonomik büyümenin gerisinde kaldığı kaydedildi.

KAMU KAYNAKLARININ DAĞILIMI ELEŞTİRİLDİ

Basın açıklamasında, kamu kaynaklarının kullanımına yönelik eleştiriler yer aldı. Yap-işlet-devret projeleri ve devlet garantili yatırımlar üzerinden patronlara ve müteahhitlere kaynak aktarıldığı öne sürüldü.

İşsizlik Sigortası Fonu’na da değinilen açıklamada, fondan işsizlerden çok işverenlerin yararlandığı, işverenlere teşvik ve destek adı altında kaynak aktarıldığı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ

Sendika, Türkiye’de asgari ücretin fiilen ortalama ücret haline geldiğini vurguladı. Sigortalı işçilerin önemli bir bölümünün asgari ücretle çalıştığı, kayıtdışı istihdamın da eklenmesiyle bu oranın daha da yükseldiği ifade edildi.

Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada ise asgari ücretle çalışanların oranının Türkiye’ye kıyasla düşük olduğu belirtildi. Açıklamada, sendikalı işçi oranının düşüklüğüne ve toplu iş sözleşmesi kapsamının sınırlılığına da dikkat çekildi.

ILO İLKELERİ HATIRLATILDI

Nakliyat-İş Sendikası, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ücretlere ilişkin ilkelerine atıfta bulundu. Açıklamada, ILO’nun ücret tanımına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan, adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. Asgari ücret, işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, ülkedeki genel ücret seviyesi, hayat pahalılığı, sosyal güvenlik yardımları ve diğer sosyal grupların göreli yaşam standartları dikkate alınarak belirlenmelidir.

Sendika, Türkiye’de asgari ücretin hiçbir dönemde bu kriterlere göre belirlenmediğini savundu.

Nakliyat-İş Sendikası, basın açıklamasının sonunda taleplerini şu şekilde sıraladı: