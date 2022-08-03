Nasdaq’tan Hepsiburada’ya uyarı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:20

Geçen yıl temmuz ayında 4 milyar dolar değerleme ile ABD Teknoloji Borsası Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan Hepsiburada veya kurumsal ismi ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, 26 Temmuz Salı günü Nasdaq borsasından bir uyarı mesajı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nasdaq şirkete 180 gün yani 18 Ocak 2023 tarihine kadar 10 ardışık iş günü üst üste asgari alış fiyatı sınırına uyum sağlaması için süre tanıyor. 18 Ocak 2023’e kadar 10 gün boyunca hisselerin asgari alış fiyatı sınırının üzerine çıkması halinde ise uyum sağlanmış olacak.

Hepsiburada, konuya ilişkin olarak bir basın bülteni yayınlayarak durumu kamouoyuna duyurdu.

HEPSİBURADA'NIN NASDAQ PERFORMANSI

1 Temmuz 2021’de 12 dolar fiyatla (4 milyar dolar piyasa değeri) Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan Hepsiburada’nın işlem fiyatı 9 Temmuz 2021’de 14 dolar 9 sente kadar yükseldi. Ardından düşüşe başlayan hisse senetleri 2022 yılı temmuz ayında bir dolar seviyesinin altına geriledi. Şirketin piyasa değeri son bir yıl içerisinde dünkü kapanışa göre (0.96 dolar) yüzde 93.18 değer kaybetti. Şirketin hisseleri, 1 Temmuz 2022’de 59 sente kadar gerilemişti. . Son işlem gününde ise Hepsiburada hisseleri bir önceki güne %2,1 artışla 96 cent seviyesinde günü kapattı.