Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ kimdir? Murat Emirdağ eğitimi ne?

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:30

Hepsiburada'da CEO’luk görevini yürüten Murat Emirdağ, 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO’luk görevini Amazon’un global üst düzey yöneticilerinden Nilhan Onal'a bırakacağını açıkladı. Emirdağ'ın yaptığı açıklama epey dikkat çekti. Peki, Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ kimdir? İşte ayrıntılar...

MURAT EMİRDAĞ KİMDİR?

Hepsiburada'da CEO olarak görev yapan Murat Emirdağ, aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir.

Halen Dünya Ekonomik Forumu'nun Dijital Ödemeler Danışma Komitesi üyesidir. Hepsiburada'dan önce Instacart, Zynga, Microsoft ve Unilever gibi önde gelen şirketlerde farklı yönetici ve yönetim görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Türkçe bilmektedir.

MURAT EMİRDAĞ EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Murat Emirdağ, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden Makina Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden birlikte mezun olmuş ve lisansüstü diplomasını New York’da bulunan Columbia Üniversitesi’nde Columbia Business School’dan Pazarlama ve Yönetim dalında almıştır.

BD merkezli danışmanlık ve yatırım firması M-Factory Ventures’i kurmadan önce; San Francisco ve Seattle’da Instacart, Zynga ve Microsoft gibi sektörlerinde lider teknoloji şirketlerinin dünya merkezlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ayrıca, kariyerinin önceki yıllarında The Boston Consulting Group New York ofisinde çalışmalarda bulunmuş ve Unilever’de onde gelen tüketici markalarında yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

Kendisi, aynı zamanda ABD ve Türkiye’de faaliyet gösteren birçok şirket ve organizasyonda danışma ve yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Murat, Şubat 2019 itibariyle Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın CEO’su olarak göreve başlamıştır.