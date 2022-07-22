Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ, 2023'te görevini Nilhan Onal Gökçetekin’e devredecek

22 Temmuz 2022 Cuma, 14:28

Türkiye’nin dünya teknoloji borsası Nasdaq’a kote ilk ve tek şirketi Hepsiburada’nın yönetiminde 1 Ocak 2023 tarihinde bayrak değişimi yaşanacak. Şubat 2019’dan bu yana şirketin CEO’luk görevini yürüten Murat Emirdağ, kendi isteğiyle yıl sonu itibarıyla ayrılarak görevine Hepsiburada Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek. 1 Ocak 2023 itibarıyla CEO’luk görevini Amazon’un global üst düzey yöneticilerinden Nilhan Onal üstlenecek.

HEPSİBURADA.COM NE ZAMAN KURULDU?

Hepsiburada.com, 1998 yılından beri faaliyette olan, yalnızca internet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesi. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin en sevilen markası, 2013 yılında ise Yılın E-ticaret sitesi seçilmiştir ve internet sitesi aylık 100 milyondan fazla ziyaret almaktadır.

İstanbul, Şişli'de yönetim merkezi ve Kocaeli, Gebze'de 100.000 m2 alana sahip bir operasyon merkezi bulunmaktadır. Tüm hizmetler bu merkezden sağlanmaktadır. Şirket 5000'den fazla tedarikçi firma ile çalışmaktadır. Yurt içinde Horoz Lojistik, PTT Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo, yurt dışında da Geopost ile anlaşmalıdır.