Naturelgaz’ın vergi öncesi kârı ilk çeyrekte 63 milyon TL’ye ulaştı

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:45

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 2022 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

2022 yılı ilk çeyreğinde Naturelgaz'ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 268 artarak 461,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde şirketin satış hacmi ise yüzde 41 oranında artarak 67,9 milyon standart metreküp (Sm3) seviyesine yükseldi.

2021 yılında toplam satış hacmi içerisindeki payı giderek artan 'Şehir Gazı' işkolu satışları, hızlı büyümesini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. 'Şehir Gazı' iş kolunda boru hattı şebekesine bağlı olmayan ilçe ve beldelerin doğal gaz ihtiyacını karşılamak amacıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerine taşımalı yöntem ile doğal gaz satışı yapan Naturelgaz’ın bu işkolundaki satış hacmi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 84 artışla 35,1 milyon standard metreküp (Sm3) seviyesine yükseldi.

Naturelgaz’ın brüt kârı 2022 yılı ilk çeyreğinde 80,5 milyon TL oldu. 2021 yılında toplam 137,0 milyon TL brüt kar elde eden Şirket, brüt karda görülen bu büyüme ile 2021 yılı toplam brüt karının yüzde 60’ını yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirmiş oldu. Brüt kar tutarında gerçekleşen bu büyümeye en önemli katkıyı, artan şehir gazı satışları ile mevsimsellik etkisinin önemli ölçüde azalması ve bu sayede maliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi sağladı.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 192 artış göstererek 63,0 milyon TL’ye ulaştı.

VERGİ ÖNCESİ KÂR 41,8 MİLYON TL OLDU



Şirketin 2022 yılı ilk çeyreğindeki finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan şunları söyledi: "Naturelgaz olarak 2022 yılına hem operasyonel hem de finansal anlamda çok iyi bir başlangıç yaptık. Satış hacmimizdeki ve kapasite kullanımımızdaki artışlar ile operasyonel verimliliğimizi önemli bir seviyeye getirdiğimizi, bu verimlilik artışının finansal sonuçlarımız üzerindeki yansımalarını 2022 yılı içerisinde daha net bir şekilde göreceğimizi belirtmiştik. Yılın ilk çeyreğindeki finansal performansımız ile bugün paydaşlarımıza verdiğimiz bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılı ilk çeyreğinde 63 milyon TL FAVÖK elde ettik. Vergi öncesi kar tutarımız ise 41,8 milyon TL oldu. Hedeflerimizin ve geçen senenin aynı dönemine göre beklentilerimizin üzerinde sonuçlarla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Hem geçen yıl hem bu yıl küresel enerji sektöründeki dalgalanmaların olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdiklerini belirten Turan, “Stratejik olarak odaklandığımız tüm işkollarımızda sürdürülebilir ve karlı büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.







