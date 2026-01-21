Ne altın ne gümüş: Dev banka yatırımın yükselen metalini açıkladı!

Jeopolitik risklerin artması ve küresel ölçekte yüksek seyreden enflasyon, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürmesine neden olurken, Morgan Stanley emtia piyasalarına ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımladı. Bankanın değerlendirmesinde, altın ve gümüşte devam eden yükselişin fiyatlama açısından doygunluğa ulaştığı, yeni dönemde yatırımcı ilgisinin bakıra kayabileceği vurgulandı. Analize göre bakır, sanayi ve teknolojik dönüşümün merkezinde yer alarak ön plana çıkıyor.

BAKIR NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Morgan Stanley analistleri, bakırı yalnızca bir sanayi girdisi olarak değil, küresel dönüşüm sürecinin stratejik metali olarak tanımlıyor. Raporda bakır talebini destekleyen başlıca unsurlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Yapay zekâ ve altyapı yatırımları: Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte kurulan büyük ölçekli veri merkezleri, klasik tesislere kıyasla çok daha yoğun bakır bazlı elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor.

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte kurulan büyük ölçekli veri merkezleri, klasik tesislere kıyasla çok daha yoğun bakır bazlı elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor. Enerji dönüşümü: Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sistemleri, fosil yakıt temelli altyapılara göre katbekat fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor. Bu durum, yeşil enerjiye geçiş sürecinde bakırı kritik bir konuma taşıyor.

Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji sistemleri, fosil yakıt temelli altyapılara göre katbekat fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor. Bu durum, yeşil enerjiye geçiş sürecinde bakırı kritik bir konuma taşıyor. Arz kısıtları: Yeni maden yatırımlarının gecikmesi küresel bakır stoklarını baskı altına alırken, hızla artan talep fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratıyor.

Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi, piyasalardaki bu tabloyu şu ifadelerle özetledi:

Bakır, sadece bir sanayi metali değil; küresel elektrifikasyonun ana anahtarıdır. Arzın talebi karşılayamadığı bir döneme giriyoruz, bu da fiyatlarda agresif bir yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir.

Banka, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinde bakır fiyatlarında güçlü bir artış potansiyeline işaret ederken, yatırımcıların yalnızca fiziksel metale değil, bakır üretimi yapan madencilik şirketlerine de odaklanabileceğini belirtti. Değerlendirmede, altın ve gümüşün portföylerde koruyucu rolünü sürdüreceği ancak getiri potansiyeli açısından bakırın daha istikrarlı ve güçlü bir talep yapısına sahip olduğu kaydedildi.