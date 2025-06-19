Ne altın ne gümüş: O değerli metal rekorlar kırıyor!

Platin fiyatları artan talep ve piyasa açığı beklentilerinin desteğiyle güçlü bir yükseliş sergileyerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hareket yatırımcıların güvenli liman arayışında platin talebini artırdığına işaret ediyor.

PLATİN 2014’TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Spot piyasada platin fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2’yi aşan bir artışla 1351,85 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Bu fiyat seviyesi en son 19 eylül 2014’te kaydedilmişti. Platin özellikle Çin kaynaklı güçlü talep göstergeleri ve yatırımcı ilgisiyle birlikte değer kazanmaya devam ediyor.

YÜKSELİŞ ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Son bir ayda yüzde 35 oranında değer kazanan platin, yıl başından bu yana ise yüzde 48 yükseldi. Talep kaynaklı bu hızlı artış, piyasalarda arz açığına yönelik endişeleri güçlendirdi.

FİYAT BEKLENTİLERİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Ancak bazı kurumlar bu ralliye temkinli yaklaşıyor. Goldman Sachs Group Inc., fiyatların 800 ila 1150 dolar aralığında dalgalanmayı sürdürebileceğini öngörüyor. Bu nedenle yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda bazı şüpheler devam ediyor.