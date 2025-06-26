Ne altın ne gümüş: O metal 11 yılın zirvesinde!

Platin fiyatları, Çinli mücevher alıcılarının altına kıyasla platini tercih etmesiyle 2014’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Kıymetli metal, seans içinde yaklaşık yüzde 3 yükseldikten sonra bir miktar kazançlarını geri verdi.

Paladyum ise seans içinde yüzde 5’ten fazla değer kazanırken, altın fiyatları İsrail-İran geriliminin yeniden tırmanmayacağına dair işaretlerin netleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle yatay seyretti.

PLATİNDE ARZ AÇIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Global X ETF’lerinden analist Justin Lin, “Son dönemde Çin’deki yatırım ve mücevher yenileme talebi, platin arzındaki açığı gündeme taşıdı” dedi. Lin ayrıca, paladyum ve platin arasındaki fiyat ilişkisinin önemine vurgu yaparak, “İki metal de otomotiv katalizörlerinde birbirinin yerine kullanılabildiğinden, platindeki bu ralli paladyumu da yukarı taşıyabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ALTINDA RALLİ DURAKLADI FED BEKLENİYOR

Yılın başından bu yana yüzde 25’ten fazla değer kazanan altın, son haftalarda bu yükseliş ivmesini sürdüremedi. Küresel ticaret tansiyonunun azalması ve yatırımcıların daha uygun fiyatlı kıymetli metallere yönelmesi bu durumu etkiledi. Ancak merkez bankalarının altın alımları ve faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının tüketici fiyatları üzerindeki etkisini hâlâ değerlendirdiklerini belirtti. Enflasyonun düşük kalması durumunda faiz indirimi ihtimalinin artacağı ve bunun da faiz getirisi olmayan altın için olumlu olacağı düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran yetkililerinin gelecek hafta görüşeceğini, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın fiilen sona erdiğini ancak çatışmaların “yakında yeniden başlayabileceğini” söyledi. Öte yandan Wall Street Journal, Trump’ın Fed’in faiz politikasındaki temkinli duruşuna rağmen, Fed Başkanı Powell’ın görevine son vermeyi düşündüğünü ve eylül ya da ekim ayında yerine yeni bir isim getirmeyi planladığını aktardı.