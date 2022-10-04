Nebati: İyi yoldayız, güçlü bir şekilde gidiyoruz

04 Ekim 2022 Salı, 11:43

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yalova’daki lojistik merkezi açılışında konuştu. Nebati törende yaptığı konuşmada, “İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz” dedi. Nebati, " Biz teorisinde de uygulamasında da Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğine, bu sancılı dönemi en iyi şekilde geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Pandemiyle başlayıp savaşla devam eden süreç küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur, tüm dünyada enflasyonist baskılar tırmanmıştır.

Salgın sonrasında dünya ekonomisi önemli bir değişimden geçerken bu dönüşümü yakından takip ediyor ve tüm adımları atmaya devam ediyoruz.

Enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları finansal sıkılaştırmaya gitmiş ve resesyon risklerinin artmasına neden olmuştur.

İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz.

Küresel tehditleri fırsata çevirmek için kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Biz teorisinde de uygulamasında da Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğine, bu sancılı dönemi en iyi şekilde geçeceğimize inanıyoruz.