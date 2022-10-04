Nebati: İyi yoldayız, güçlü bir şekilde gidiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yalova’daki lojistik merkezi açılışında konuştu. Nebati törende yaptığı konuşmada, “İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz” dedi. Nebati, " Biz teorisinde de uygulamasında da Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğine, bu sancılı dönemi en iyi şekilde geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
Pandemiyle başlayıp savaşla devam eden süreç küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur, tüm dünyada enflasyonist baskılar tırmanmıştır.
Salgın sonrasında dünya ekonomisi önemli bir değişimden geçerken bu dönüşümü yakından takip ediyor ve tüm adımları atmaya devam ediyoruz.
Enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları finansal sıkılaştırmaya gitmiş ve resesyon risklerinin artmasına neden olmuştur.
İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz.
Küresel tehditleri fırsata çevirmek için kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.
Biz teorisinde de uygulamasında da Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya büyük bir örnek teşkil edeceğine, bu sancılı dönemi en iyi şekilde geçeceğimize inanıyoruz.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Saray’a giderken değişti
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Başından vurulan Cenk Çelik hakkında yeni gelişme