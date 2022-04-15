Nebati: Sorun enflasyon, o da dünyadan kaynaklanıyor
Samsun’da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyon dünyadan kaynaklanıyor” dedi. Nebati ayrıca ucuz kredi verdiklerini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Samsun İş Dünyası Buluşması’nda Türkiye ekonomisine ilişkin konuştu. Nebati, “Döviz kurları kontrolümüz altında” dedi Nebati, “Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek. Bizim önümüzü kimse kapatamaz. Problemleri, görmezden gelmiyoruz. Sorunları beraber çözeceğiz. Enflasyon sorunu dünyadan kaynaklanıyor. Kur stabil hale geldi. Şimdi sorun enflasyon, o da dünyadan kaynaklanıyor” dedi.
Samsun’da konuşan Nebati ucuz kredi verdiklerini söyledi. Nebati, “Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.
"DÖVİZDEN VAZGEÇİN"
Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz” diye konuştu.
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