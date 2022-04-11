Nebati: Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz

11 Nisan 2022 Pazartesi, 14:49

Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de yaptığı açıklamalarda ''Bizim özgüvenimiz boş değil. Ülkenin nereden nereye geldiğini kanıtlayan rakamlar gösteriyor bu özgüveni'' dedi. Nebati, konuşmasının devamında, ''Küresel anlamda liderlik konumunu pekiştiren, her türlü kötü olumsuzluğu yönetebilen bir ülkeyiz'' diye konuştu.

''CUMHURBAŞKANI'NA GÜVEN'' VURGUSU

'Yeni Türkiye Ekonomisi' Modelini aralık ayında paylaştıklarını vurgulayan Nebati, ''Cumhurbaşkanımıza, onun kabinesine ve bürokrasisine güvenin. 21. yüzyılın ekonomisi olma yolunda ilerliyoruz. Bankacılıktan kamu kesimine birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Küresel salgını bu güçlü temellerimiz sayesinde atlattık'' açıklamasında bulundu.

''BİRAZ SABIR''

Sabırlı olunması tavsiyesinde bulunan Nebati, "Enflasyon konusunda atılan adımlarla yıl sonunda gelecek makul seviye ve sonrasında emin olun sıkıntılı dönemi geçtiğimizde yine aynı karamsarlığa karşı biz, toplum olarak galip geleceğiz. Biraz sabır" ifadelerini kullandı.

''TURİZM GELİRİ %103 ARTTI''

Turizmde gelen turist sayısının yaklaşık 30 milyon kişiye yaklaştığını söyleyen Nebati, ''Turizm geliri %103 artarak 24,5 milyara çıktı. Cari işlemler dengesinde bu yıl petrolde artış olduğu dönemde olumsuzluklara rağmen Türkiye’yi ilk çeyrekte inşallah iyi bir büyüme ile bitirmiş olacağız'' dedi.

''ENFLASYON MAKUL SEVİYELERE DÜŞECEK''

Hayat pahalılığını yenmek istiyoruz diyen Nebati, ''Öncülüğümüz halkımızın refahını ve alım gücünü artırmak. Bunun için de enflasyonu makul seviyelere düşürmek olacaktır. Öncelikle başta KKM olmak üzere döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumlarını bertaraf ettik. KKM’de 728 milyarlık birikime ulaşıldı. Mevduatın ortalama vadesini de uzattık. Yatırım ortamını güçlendirdik. Dövizin enflasyon üzerindeki baskısını azalttık. Uygun, yönetilebilir bir noktaya geldi.

''ENFLASYONDAKİ ARTIŞ GEÇİCİ''

Artan girdi maliyetlerinin, enflasyonun %61’e çıkmasına neden olduğunu savunan Nebati, ''Enflasyon beklentilerinin de kötüleştiği bir dönem yaşadık, farkındayız. Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Faiz ve kur üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun yönetilebilir noktaya geldi. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Adımlarımızın etkilerini zaman içinde görüyoruz. Enflasyon konusunda yıl sonu ve sonrasında, emin olun bu sıkıntılı dönemi geçtiğimizde karamsarlara karşı galip geleceğiz'' şeklinde konuştu.