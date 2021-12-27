Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş açıklaması: 'Sayemde...'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:22

CNN Türk ekranlarında Ekonomist Özgür Demirtaş ile doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunan Türkiye yazarı Necmettin Batırel, Ekonomist Özgür Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu.

"BAYAĞI ÜNLÜ OLDU, AMA BUNU TAŞIYAMADI"

Batırel, “Ekşi Sözlük’te sizin için ‘Özgür Demirtaş’ın ünlü olmasını sağlayan kişi’ diye yazılmış. Sanki isabetli bir yorum olmuş. Siz buna katılıyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Özgür Bey’le ben TRT Haber’de hazırladığım ekonomi 7/24 programında tanıştım. Benim konuğum oldu. Ama asıl onunla Mart 2017’de CNN Türk’te Tarafsız Bölge programındaki karşılıklı tartışmamızla gündeme geldik. Ben abartı olsun diye, yani Merkez Bankasının müdahalede ne kadar kararlı olduğunu göstersin diye o zaman tamamen spekülatif hareketle yükselen kurları frenlemek için “Şak 10 milyar dolar satarım. Baktım ki hâlâ alıyorlar bir 10 milyar dolar daha satarım sesini keserim” demiştim. Özgür Bey de bu önerime karşı çıkmıştı. Ama Nisan 2021’de Merkez Bankası Necmettin Batırel’i dinlemiş diyerek 4 yıl sonra hak verdi bana. Özgür Bey Amerika’da yetişmiş bir finans profesörü ama öğrendiklerinin dışına çıkamıyor. Türkiye’de ekonomik krizin derinleşeceğini söylüyordu. Ama yanıldı. Köşesine çekildi. Özgür Bey’i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye Tweet atıyor.”

İFADELERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Batırel söz konusu programda “Ben olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım! Şaşırır millet! Arkadan şak bir 10 milyar dolar daha satarım! 20… yetmedi! Bir 10 daha! 30… Biter zati çil yavrusu gibi dağılır millet” ifadelerini kullanmıştı.

Programın diğer konuğu Özgür Demirtaş ise, Merkez Bankası’nın rezervlerinin herkes tarafından bilindiğini ve bu nedenle satış yöntemiyle doların düşmesinin uzun soluklu olamayacağını anlatmıştı.