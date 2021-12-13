Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.

Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" açıkladı. Demirtaş, ayrıca asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti.





Demirtaş'ın açıklamasına sosyal medyadan çok sayıda yurttaş tepki gösterdi. İşte o tepkiler:

