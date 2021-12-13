Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 23:05
<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.</p>

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

<p>Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.</p>

Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.

<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.</p><p><br data-mce-bogus="1"></p>

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli, asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır” dedi.


<p>Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.</p><p>Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" açıkladı. Demirtaş, ayrıca asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti.<br><br></p><p>Demirtaş'ın açıklamasına sosyal medyadan çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.&nbsp; İşte o tepkiler:&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.

Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" açıkladı. Demirtaş, ayrıca asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti.

Demirtaş'ın açıklamasına sosyal medyadan çok sayıda yurttaş tepki gösterdi.  İşte o tepkiler: 

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