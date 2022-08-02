New York borsası ABD ve Çin arasındaki gerilimin artmasıyla düşüşle açıldı
New York borsası, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapması beklenen ziyaretin ABD ve Çin arasındaki gerilimi tırmandırmasıyla güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.33 azalarak 32.691,29 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0.35 azalışla 4.104,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.66 kayıpla 12.287,67 puana indi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yaptığı ziyaretin jeopolitik risk algısını artırmasıyla endeksler, yeni günün açılışında negatif bir seyir izledi.
Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep oldu. Olası ziyaret nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği arttığı gözlendi.
PELOSİ'NİN TAYVAN'I ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR
Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunurken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin çok doğal bir mesele olduğunu ve bu ziyareti gerçekleştirme hakkının bulunduğunu ifade etti.
Pelosi'nin, Pasifik ülkeleri turunda Malezya'daki temaslarının ardından bu akşam Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiği iddia edildi.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'li şirketlerin açıklanmaya devam eden bilançolarının da piyasaların odağında olduğunu belirtti.
Video Haberler
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Vali Yardımcısı FETÖ'den açığa alındı