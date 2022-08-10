New York borsası beklenenden iyi gelen enflasyon verilerinin arından yükselişle açıldı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:34

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1.40 artarak 33.234,23 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1.80 artışla 4.196,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.37 kazançla 12.790,26 puana çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de temmuz ayında yavaşlama gösteren enflasyon, haziranda yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Söz konusu dönemde, barınma ve gıda fiyatlarındaki artışın benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi enflasyondaki yavaşlamada etkili oldu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 5.9 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI BİRAZ HAFİFLEYEBİLİR

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin ilk kayda değer rahatlama işareti olduğunu ve faiz oranlarının agresif bir şekilde artırılmasına yönelik ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üzerindeki baskıyı biraz hafifletebileceğini belirtti.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 60,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 39,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.