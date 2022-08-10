Son Dakika: ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8.5 ile beklentilerin altında geldi. Beklenti enflasyonun 8.7 olması yönündeydi.
ABD'de temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı.
ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 olarak açıklandı, beklenti enflaysonun 8.7 olası yönündeydi.
Diğer bir yandan 6.1 olarak beklenen çekirdek TÜFE ise yüzde 5.9 olarak açıklandı.
PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?
Beklentinin altında gelen veri sonrası piyasaların tepkisi ise şöyle oldu:
10 yıllık tahvil faizi: 10 baz puan düştü.
Euro/dolar paritesi: Yüzde 1'den fazla değer kazandı, 1.03255'i gördü.
Ons altın: 4 Temmuz'dan beri ilk kez 1800 doların üzerine çıkarak 1805 doları gördü.
Bitcoin: 24 bin dolar sınırına yaklaştı.
Dolar endeksi (DXY): 105.2'ye geriledi.
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