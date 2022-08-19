New York borsası düşüşle açıldı

19 Ağustos 2022 Cuma, 17:01

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 4.257,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 kayıpla 12.834,05 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin etkisiyle endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.

Analistler, Fed'in uzun süre sıkı para politikası izlemesinin dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sürükleyebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Hafta ortasında açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklarda, ülkede enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyali verilmişti.

Fed yetkililerinin değerlendirmeleri de yakından takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin bugün yaptığı açıklamalarda, enflasyonun düşmesini beklediğini ancak sıçrama yapabileceğini belirtti. Barkin, yüzde 2 enflasyona ulaşma yolunda resesyon riskinin olduğunu kaydetti.