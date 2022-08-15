New York borsası düşüşle açıldı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:29

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0.15 azalarak 33.710.70 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0.25 azalışla 4.269.37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.39 kayıpla 12.996.63 puana indi.

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleri, piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Çin'de perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2.7 ve sanayi üretimi yüzde 3.8 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu durum bölgede risk algısını güçlendirirken, Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon riskine karşın beklenmedik bir faiz indirimine gitti ve 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2.85'ten yüzde 2.75'e düşürdü.

Analistler, yeni haftada ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin yanı sıra Home Depot, Walmart ve Target gibi büyük perakendecilerin bilançoları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.